Сили ППО збили 21 із 49 запущених шахедів

Більшість ударних дронів рф спрямувала по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 31 грудня окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» із трьох напрямків: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Усього запустили 49 дронів. Також ворог завдав удару по місту Харків шістьма зенітними керованими ракетами С-300.

Зазначається, що більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі.

«У різних регіонах України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальною авіацією та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 21 шахед ворога», – йдеться в повідомленні.

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