Силы ПВО сбили 21 из 49 запущенных шахедов

Большую часть ударных дронов рф направила по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам.

В ночь на 31 декабря оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed» по трем направлениям: мыс Чауда (Крым), район Приморско-Ахтарская и Курская область. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего запустили 49 дронов. Также враг нанес удар по городу Харьков шестью зенитными управляемыми ракетами С-300.

Отмечается, что большую часть ударных дронов враг направил по передней линии обороны, а также гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности на Харьковщине, Херсонщине, Николаевщине и Запорожье.

«В разных регионах Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны, истребительной авиацией и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен 21 шахед врага», – говорится в сообщении.

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