В Киеве выросло количество погибших в результате мощных обстрелов 29 декабря

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В Києві виявили під завалами тіла ще двох загиблих, таким чином кількість жертв удару рф по столиці 29 грудня зросла до 19. Прот це повідомляє КМВА.

"Ще двоє загиблих. Разом вже − 19!", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За даними ДСНС, загиблих деблокували з-під завалів у Шевченківському районі Києва.

"Переміщено та вивезено 1400 м куб зруйнованих будівельних конструкцій, від початку робіт – 1765 м куб. Аварійно-рятувальні роботи тривають в цілодобовому режимі", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, що 1 січня у Києві оголошено днем жалоби.

Ми писали, що 29 грудня російські окупанти атакували ракетами Київ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.