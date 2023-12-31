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  1. В Украине

В Киеве выросло количество погибших в результате мощных обстрелов 29 декабря

08:39, 31 декабря 2023
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
В Киеве выросло количество погибших в результате мощных обстрелов 29 декабря
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В Києві виявили під завалами тіла ще двох загиблих, таким чином кількість жертв удару рф по столиці 29 грудня зросла до 19. Прот це повідомляє КМВА.

"Ще двоє загиблих. Разом вже − 19!", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За даними ДСНС, загиблих деблокували з-під завалів у Шевченківському районі Києва.

"Переміщено та вивезено 1400 м куб зруйнованих будівельних конструкцій, від початку робіт – 1765 м куб. Аварійно-рятувальні роботи тривають в цілодобовому режимі", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, що 1 січня у Києві оголошено днем жалоби.

Ми писали, що 29 грудня російські окупанти атакували ракетами Київ.

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