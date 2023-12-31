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  1. В Украине

Изменение акцента атаки — в Воздушных силах объяснили, почему ночью сбили меньше половины шахедов

11:22, 31 декабря 2023
Большинство дронов были направлены в прифронтовые районы.
Изменение акцента атаки — в Воздушных силах объяснили, почему ночью сбили меньше половины шахедов
Фото: АрміяInform
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Російські окупанти почали використовувати шахеди для атак по прифронтовим територіям України, тому ЗСУ вночі 31 грудня збили 21 з 49 ворожих безпілотників Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти запустили безпілотники з трьох напрямків - мису Чауда у Криму, Приморсько-Ахтарська та Курської області у Росії.

Він наголосив, що більшість "шахедів" росіяни спрямували у прифронтові райони. Тому вдалося збити лише 21 безпілотник.

"Більшість цих ударних дронів з 49 було спрямовано на прифронтову територію. Тобто лінія оборони, де стоять наші бійці, а також прифронтові території Миколаївської, Херсонської, Харківської, Запорізької областей. Не вперше ворог застосовує "шахеди" саме так. Це зміна акценту атаки", - підкреслив Ігнат.

Раніше  запускали дрони-камікадзе углиб України, але зараз загарбники використовують їх для атак поблизу фронті. Ігнат розповів, що наявним українським винищувачам складно збити такі безпілотники, тому для їх знищення залучають мобільні вогневі групи.

"Знаєте, що "шахед" - ціль не проста. Винищувачі, які за ними ганяються по території України, може 5 разів облетіти його і не знищити, бо ціль складна для наших винищувачів старих радянських. Власне тому ми розраховуємо, що F-16 нам допоможе, коли з'явиться в Україні", - пояснив Ігнат.

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