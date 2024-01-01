С 1 января вводится в действие новая форма налоговой декларации об имущественном положении и доходах

В налоговой объяснили, что предусматривает новая форма декларации.

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С 1 января 2024 года вводится в действие новая форма налоговой декларации об имущественном положении и доходах, в связи со вступлением в силу приказа Министерства финансов от 28 августа 2023 года № 467 «Об утверждении Изменений в форму налоговой декларации об имущественном положении и доходах и Инструкции по заполнению налоговой декларации об имущественном положении и доходах».

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Нова форма декларації передбачає виокремлення податкових зобов’язань по податку на доходи фізичних осіб при визначенні мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) фізичними особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.

Водночас у податковій звертають увагу, що сплата податку при визначенні МПЗ фізичними особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) здійснюється за кодом бюджетної класифікації «11010500 – податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування».

Крім того, змінився порядок розрахунку суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку із використанням права на податкову знижку за витратами, понесеними відповідно до пункту 166.3 статті 166 розділу IV Податкового кодексу України, крім витрат, зазначених у підпункті 166.3.10 пункту 166.3 статті 166 розділу IV Кодексу (додаток Ф3 до декларації).

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