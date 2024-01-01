С 1 января отменяется перечень нотариусов, которыми в условиях военного положения совершаются нотариальные действия в отношении ценного имущества

Также уточнены отдельные положения, обеспечивающие соблюдение требований законодательства о санкциях при проведении государственной регистрации.

Изображение: freepik.com

12 декабря 2023 года Правительством были одобрены изменения в некоторые постановления Кабинета Министров Украины.

В частности, к:

постановления от 28 февраля 2022 года № 164 «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения»,

постановления от 6 марта 2022 года № 209 «Некоторые вопросы государственной регистрации и функционирования единых и государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции, в условиях военного положения».

Соответствующее правительственное постановление от 12 декабря 2023 года № 1309 вступило в силу со дня опубликования (16 декабря), кроме абзаца третьего подпункта 2 пункта 3 и пункта 4 изменений, утвержденных этим постановлением, которые вступают в силу с 1 января 2024 года.

«Правительство продолжает постепенно восстанавливать действие правил мирного времени в сферах, где практика применения и анализ рисков свидетельствуют об обоснованности такого решения.

Ключевым положением сегодняшних изменений является отмена с 01 января 2024 года перечня нотариусов, которыми в условиях военного положения совершаются нотариальные действия относительно ценного имущества», – отметил первый заместитель Министра юстиции Украины Евгений Горовец.

Другие важные изменения:

для государственных регистраторов отменяется такое условие предоставления доступа к реестрам, как отсутствие двух решений Минюста о блокировании доступа к реестрам сроком более 2 месяцев;

уточнены отдельные положения, обеспечивающие соблюдение требований законодательства о санкциях при проведении государственной регистрации;

усовершенствован механизм тестирования на знание законодательства в сфере государственной регистрации, в частности снижен проходной порог (для прохождения тестирования достаточно дать правильные ответы на 70 вопросов тестового задания).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.