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  1. В Україні

З 1 січня скасовується перелік нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна

10:56, 1 січня 2024
Також уточнено окремі положення, які забезпечують дотримання вимог законодавства про санкції під час проведення державної реєстрації.
З 1 січня скасовується перелік нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна
Зображення: freepik.com
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12 грудня 2023 року Урядом було схвалено зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України.

Зокрема, до:

  • постанови від 28 лютого 2022 року № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану»,
  • постанови від 6 березня 2022 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану».

Відповідна урядова постанова від 12 грудня 2023 року № 1309 набрала чинності з дня опублікування (16 грудня), крім абзацу третього підпункту 2 пункту 3 та пункту 4 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2024 року.

«Уряд продовжує поступово відновлювати дію правил мирного часу у сферах, де практика застосування та аналіз ризиків свідчать про обґрунтованість такого рішення. Ключовим положенням сьогоднішніх змін є скасування з 01 січня 2024 переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна», – зауважив перший заступник Міністра юстиції України Євгеній Горовець.

Інші важливі зміни:

  • для державних реєстраторів скасовується така умова надання доступу до реєстрів, як відсутність двох рішень Мін’юсту про блокування доступу до реєстрів на строк більше 2 місяців;
  • уточнено окремі положення, які забезпечують дотримання вимог законодавства про санкції під час проведення державної реєстрації;
  • удосконалено механізм тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації, зокрема знижено прохідний поріг (для проходження тестування достатньо дати правильні відповіді на 70 питань тестового завдання).

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