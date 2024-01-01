С 1 января изменяются правила кредитования: что ждет граждан

В Украине начнут выдавать кредиты по-новому.

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Небанковские финансовые учреждения обязуются обеспечить размещение и функционирование калькуляторов общих расходов по услуге с предоставления потребительского кредита на собственных вебсайтах с 1 января 2024 года.

Национальный банк уточнил требования к информационному обеспечению финансовыми учреждениями потребителей относительно предоставления услуг потребительского кредитования.

Как пояснили в НБУ, речь идет о порядке и способе раскрытия существенных характеристик услуги по предоставлению потребительского кредита на собственном вебсайте финансового учреждения и в рекламе.

Так, для эффективного информирования потребителя на преддоговорном этапе существенные характеристики услуги по предоставлению потребительского кредита должны раскрываться вместе с другими условиями кредита, а не скрываться на веб-страницах и в разделах, не связанных с услугой.

Такое же условие касается и предупреждений потребителя о возможных для него последствиях в случае пользования такой финансовой услугой или невыполнении потребителем обязанностей согласно договору о потребительском кредите.

В случае размещения информации об услуге потребительского кредитования на вебсайтах, не являющихся собственными вебсайтами финансового учреждения, кредитодатель обеспечивает размещение вместе с рекламной информацией гиперссылок на собственный вебсайт, где раскрыты такие существенные характеристики и предупреждения относительно услуги по предоставлению потребительского кредита.

Также Национальный банк уточнил способ раскрытия существенных характеристик услуги по предоставлению потребительского кредита в рекламном макете. Небанковские финансовые учреждения, которые в соответствии с законодательством Украины имеют право предоставлять потребительские кредиты и до настоящего времени не реализовали функционал калькуляторов общих расходов по услуге по предоставлению потребительского кредита на собственных вебсайтах, обязуются обеспечить размещение и функционирование таких калькуляторов с 1 января 2024 года.

Изменения в Положение № 100 внесены постановлением Правления Национального банка от 18 октября 2023 года № 130 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» и вступают в силу 21 октября 2023 года.

Постановлением предусмотрен переходный период 1 месяц на приведение деятельности небанковских финансовых учреждений в соответствие к утвержденным изменениям.

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