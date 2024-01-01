Вступил в силу закон о новых правилах исчисления сроков досудебного расследования – отмене правок Лозового

1 января вступил в силу закон об отмене правок Лозового: изменения предусматривают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до 1 января 2024 года.

1 января 2024 вступил в силу закон №3509-IX об отмене «правок Лозового». Таким образом, новые правила исчисления сроков досудебного расследования будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до дня вступления в силу закона об отмене правок Лозового, то есть до 1 января 2024 года.

Также этот закон предусматривает обособление Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) от Офиса Генпрокурора.

Отже, порядок обчислення строків досудового розслідування у ч. 1 статті 219 КПК викладено в такій редакції:

«Строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження».

(Надаємо, до змін вона передбачала, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу).

Частину 2 ст. 219 КПК та абзац 4 ч. 6 ст. 219 КПК виключено.

Ця частина 2 нині передбачала, нагадаємо, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) 12 місяців – у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) 18 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Абзац 4 ч. 6, який теж виключається, передбачав, що при об’єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 КПК, якщо досудове розслідування хоча б в одному з них здійснюється щодо злочинів, передбачених статтями 437-439 чи частиною першою статті 442 Кримінального кодексу України, загальний строк досудового розслідування, встановлений частиною другою цієї статті, не обчислюється.

Крім того, виключається абзац 18 ч. 1 статті 284 КПК (вочевидь, мається на увазі абзац 17, адже у ч. 1 ст. 284 всього 17 абзаців). Він передбачає, що слідчий, дізнавач, прокурор зобов’язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Абз. 2 ч. 7 ст. 284 КПК пропонується доповнити. Так, він передбачав, що якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 9-1 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження. Рада доповнила цей перелік п. 10 (п. 10 передбачає умову, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи).

Ч. 9 ст. 284 КПК виключається. До змін вона передбачала, що якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

Також виключать ч. 1 ст. 294 КПК, яка передбачає, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Крім того, передбачено виключення ч. 8 ст. 615 КПК, за якою у кримінальних провадженнях, в яких з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та на дату введення воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від дати введення воєнного стану до дати його припинення чи скасування не включається до загальних строків, передбачених частиною другою статті 219 цього Кодексу. У кримінальних провадженнях, в яких відомості про кримінальне правопорушення, за виключенням злочинів, передбачених статтями 437-439 чи частиною першою статті 442 Кримінального кодексу України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесена постанова про початок досудового розслідування у порядку, встановленому цією статтею, від дати введення воєнного стану і до дати його припинення чи скасування строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру становить тридцять місяців.

Пункт 20-8 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК викладається в такій редакції:

«Положення частини першої статті 219 цього Кодексу в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» застосовуються до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Тобто, нові правила обчислення строків застосовуються до всіх кримінальних проваджень, де досудове розслідування чи розгляд не завершено до 1 січня 2024 року.

Автор: Наталья Мамченко

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