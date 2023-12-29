Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правы ли блогеры, обвиняющие нотариусов, которые не принимают документы в Дії для совершения нотариальных действий

Почему нельзя использовать паспорт в Дії у нотариуса.

Законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами будет рассмотрен в первом чтении

Комитет рекомендовал законопроект 10190 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество.

Отказ от прохождения медицинского осмотра будет считаться уклонением от призыва и наказываться лишением свободы до 5 лет

Минобороны предлагает наказывать лишением свободы от 3 до 5 лет за отказ от прохождения медосмотра в рамках законопроектов об усилении мобилизации.

Любые поступления на карту физлица, за пределами предпринимательства, предлагают облагать налогом по ставке 18%, - Нацстратегия доходов

Кабмин принял Национальную стратегию доходов, которая предлагает, чтобы все доходы физических лиц, полученные за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом, подлежали налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц.

Совет правосудия решил рассмотреть жалобу на уволенного еще в 2019 году бывшего заместителя Генпрокурора Анатолия Матиоса

Высший совет правосудия пришел к выводу о целесообразности продления срока рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарной комиссии прокуроров 2017 года.

  1. В Украине

Нацполиция увеличит количество полицейских экипажей на дорогах на рождественско-новогодние праздники

10:30, 29 декабря 2023
Также гражданам напоминают, что комендантский час на новогодние праздники не отменяется.
Нацполиция увеличит количество полицейских экипажей на дорогах на рождественско-новогодние праздники
Источник фото: Нацполиция
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В рождественско-новогодние праздники Национальная полиция увеличивает количество полицейских экипажей на автодорогах и следственно-оперативных групп.

Как пояснил начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Максим Ахрамеев, такие меры предусматривают не только обеспечение дорожного движения на автодорогах государства, а также в случае необходимости оказание помощи водителям. В то же время, дополнительные следственно-оперативные группы позволят оперативно реагировать на вызовы граждан, а также выявленные нарушения.

В общей сложности на период новогодних и рождественских праздников к обеспечению публичной безопасности и порядка будет задействовано около 30 тысяч правоохранителей.

Также предусмотрены дополнительные следственно-оперативные и взрывотехнические группы, а также создан резерв из числа полицейских особого назначения для быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия.

Максим Ахрамеев отметил, что комендантский час на новогодние праздники не отменяется.

«Мы с пониманием будем относиться к лицам, которые нарушают комендантский час в случае крайней необходимости, например, когда люди возвращаются с работы или едут в медицинское учреждение. Но это единичные случаи. Полицейские будут реагировать на каждый случай нарушения комендантского часа, это касается как граждан, так и развлекательных заведений».

Также в Нацполиции напомнили о запрете использования пиротехнической продукции, в частности салютов и фейерверков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду