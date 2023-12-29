Нацполиция увеличит количество полицейских экипажей на дорогах на рождественско-новогодние праздники

Также гражданам напоминают, что комендантский час на новогодние праздники не отменяется.

Источник фото: Нацполиция

В рождественско-новогодние праздники Национальная полиция увеличивает количество полицейских экипажей на автодорогах и следственно-оперативных групп.

Как пояснил начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Максим Ахрамеев, такие меры предусматривают не только обеспечение дорожного движения на автодорогах государства, а также в случае необходимости оказание помощи водителям. В то же время, дополнительные следственно-оперативные группы позволят оперативно реагировать на вызовы граждан, а также выявленные нарушения.

В общей сложности на период новогодних и рождественских праздников к обеспечению публичной безопасности и порядка будет задействовано около 30 тысяч правоохранителей.

Также предусмотрены дополнительные следственно-оперативные и взрывотехнические группы, а также создан резерв из числа полицейских особого назначения для быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия.

Максим Ахрамеев отметил, что комендантский час на новогодние праздники не отменяется.

«Мы с пониманием будем относиться к лицам, которые нарушают комендантский час в случае крайней необходимости, например, когда люди возвращаются с работы или едут в медицинское учреждение. Но это единичные случаи. Полицейские будут реагировать на каждый случай нарушения комендантского часа, это касается как граждан, так и развлекательных заведений».

Также в Нацполиции напомнили о запрете использования пиротехнической продукции, в частности салютов и фейерверков.

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