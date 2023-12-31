Товары, которые больше всего выросли и потеряли в цене: оценка состояния товарных рынков в 2023 году

Сжиженный природный газ оказался в топе товаров, которые больше всего потеряли в цене в этом году.

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После закрытия последних биржевых операций 2023 года определились товарные позиции, подвергшиеся максимальному росту цен, и те, которые максимально потеряли в стоимости. Как сообщил Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Reuters подвел оценку состояния товарных рынков в 2023 году.

Топ-10 товаров, которые росли в цене:

какао – плюс 72,1% (максимум за 46 лет);

железная руда – плюс 54,4%;

рис – плюс 43,4%;

кофе Арабика – плюс 18,4%;

натуральный каучук – плюс 17,4%;

коксующийся уголь – плюс 15,6%;

золото – плюс 13,5%;

белый сахар – плюс 12,3%;

сахар-сырец – плюс 8,6%;

кокс – плюс 5,5%.

Топ-10 товаров, которые больше всего потеряли в цене:

уголь Newcastle (Австралия) – минус 64,0%;

сжиженный природный газ – минус 57,5%;

никель – минус 44,4%;

природный газ (США) – минус 43,3%;

палладий – минус 36,6%;

кукуруза – минус 30,1%;

соевое масло – минус 25,2%;

канола – минус 23,9%;

пшеница – минус 20,2%;

соевая мука – минус 17,0%.

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