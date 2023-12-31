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  1. В мире

Товары, которые больше всего выросли и потеряли в цене: оценка состояния товарных рынков в 2023 году

15:54, 31 декабря 2023
Сжиженный природный газ оказался в топе товаров, которые больше всего потеряли в цене в этом году.
Товары, которые больше всего выросли и потеряли в цене: оценка состояния товарных рынков в 2023 году
Изображение: freepik.com
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После закрытия последних биржевых операций 2023 года определились товарные позиции, подвергшиеся максимальному росту цен, и те, которые максимально потеряли в стоимости. Как сообщил Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Reuters подвел оценку состояния товарных рынков в 2023 году.

Топ-10 товаров, которые росли в цене:

  • какао – плюс 72,1% (максимум за 46 лет);
  • железная руда – плюс 54,4%;
  • рис – плюс 43,4%;
  • кофе Арабика – плюс 18,4%;
  • натуральный каучук – плюс 17,4%;
  • коксующийся уголь – плюс 15,6%;
  • золото – плюс 13,5%;
  • белый сахар – плюс 12,3%;
  • сахар-сырец – плюс 8,6%;
  • кокс – плюс 5,5%.

Топ-10 товаров, которые больше всего потеряли в цене:

  • уголь Newcastle (Австралия) – минус 64,0%;
  • сжиженный природный газ – минус 57,5%;
  • никель – минус 44,4%;
  • природный газ (США) – минус 43,3%;
  • палладий – минус 36,6%;
  • кукуруза – минус 30,1%;
  • соевое масло – минус 25,2%;
  • канола – минус 23,9%;
  • пшеница – минус 20,2%;
  • соевая мука – минус 17,0%.

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