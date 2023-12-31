Товары, которые больше всего выросли и потеряли в цене: оценка состояния товарных рынков в 2023 году

После закрытия последних биржевых операций 2023 года определились товарные позиции, подвергшиеся максимальному росту цен, и те, которые максимально потеряли в стоимости. Как сообщил Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Reuters подвел оценку состояния товарных рынков в 2023 году.
Топ-10 товаров, которые росли в цене:
- какао – плюс 72,1% (максимум за 46 лет);
- железная руда – плюс 54,4%;
- рис – плюс 43,4%;
- кофе Арабика – плюс 18,4%;
- натуральный каучук – плюс 17,4%;
- коксующийся уголь – плюс 15,6%;
- золото – плюс 13,5%;
- белый сахар – плюс 12,3%;
- сахар-сырец – плюс 8,6%;
- кокс – плюс 5,5%.
Топ-10 товаров, которые больше всего потеряли в цене:
- уголь Newcastle (Австралия) – минус 64,0%;
- сжиженный природный газ – минус 57,5%;
- никель – минус 44,4%;
- природный газ (США) – минус 43,3%;
- палладий – минус 36,6%;
- кукуруза – минус 30,1%;
- соевое масло – минус 25,2%;
- канола – минус 23,9%;
- пшеница – минус 20,2%;
- соевая мука – минус 17,0%.
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