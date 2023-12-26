Возле колокольни Киево-Печерской лавры впервые прозвучал «Щедрик»

В Киево-Печерской лавре прозвучал «Щедрик».

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Возле большой лаврской колокольни впервые прозвучали вариации «Щедрика» в исполнении Академической хоровой капеллы Украинского радио. Дирижировала капеллу Юлия Ткач.

Об этом сообщает «Общественное Культура».

Как мы рассказывали,Глава Национального банка Украины Андрей Пышный совместно с заместителем Главы Миссии США в Украине Робертом Нидемом презентовали набор памятных монет «Щедрик – колядка колоколов». Набор из трех серебряных памятных монет посвящен одному из национальных музыкальных символов Украины – всемирно известной колядке «Щедрик» в отделке композитора Николая Леонтовича.

Напомним, что колокольню Киево-Печерской лавры впервые за 30 лет открыли для туристов.

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