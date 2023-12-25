Депутата Черкасского горсовета, который оправдывал российскую агрессию, отправили за решетку

Депутат оправдывал и называл правомерной российскую агрессию, а также поддерживал действия оккупантов на территории Украины.

В Черкассах суд признал виновным депутата Черкасского городского совета, который оправдывал вооруженную агрессию рф против Украины и глорифицировал ее участников. Он приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества, передает Черкасская областная прокуратура.

Осужденный входил в состав депутатской фракции запрещенной политической партии «ОПЗЖ» в Черкасском городском совете и является помощником народного депутата Украины.

В суде было доказано, что мужчина в июне-июле 2022 года в разговорах со своими близкими родственниками и знакомыми высказывал пророссийские взгляды и нарративы российской пропаганды. Также он оправдывал и признавал правомерным российскую агрессию, поддерживал действия оккупантов на территории Украины.

«Кроме того, восхищался правлением президента россии, превозносил российскую армию и предпочел победы россии над Украиной, рассчитывая занять государственные руководящие должности в случае оккупации Черкасщины.

В общении осужденный говорил: - «За победу россии на нашей многострадальной украинской земле. Надо ее очистить. На вас вся надежда. На вас очень большие надежды!», – пишет прокуратура.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку длится предусмотренный законом срок на его апелляционное обжалование сторонами уголовного производства.

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