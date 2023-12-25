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  1. В Україні

Депутата Черкаської міськради, який виправдовував російську агресію, відправили за ґрати

18:44, 25 грудня 2023
Депутат виправдовував та називав правомірною російську агресію, а також підтримував дії окупантів на території Україні.
Депутата Черкаської міськради, який виправдовував російську агресію, відправили за ґрати
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У Черкасах суд визнав винним депутата Черкаської міської ради, який виправдовував збройну агресію рф проти України та глорифікував її учасників. Його засуджено до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, передає Черкаська обласна прокуратура.

Засуджений входив до складу депутатської фракції забороненої політичної партії «ОПЗЖ» в Черкаській міській раді та нині є помічником народного депутата України.

У суді було доведено, що чоловік упродовж червня-липня 2022 року в розмовах зі своїми близькими родичами та знайомими висловлював проросійські погляди та наративи російської пропаганди. Також він виправдовував та визнавав правомірною російську агресію,  підтримував дії окупантів на території Україні.

«Крім того, захоплювався правлінням президента рф, звеличував російську армію та волів перемоги росії над Україною, розраховуючи обійняти державні керівні посади в разі окупації Черкащини.

У спілкуванні засуджений казав: - «За победу россии на нашей многострадальной украинской земле. Надо ее очистить. На вас вся надежда. На вас очень большие надежды!», - пише прокуратура.

На цей час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває передбачений законом строк на його апеляційне оскарження сторонами кримінального провадження.

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