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  1. В Україні

На Харківщині окупанти зруйнували чи пошкодили 250 пам’яток архітектури

07:56, 26 грудня 2023
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що пошкоджені пам’ятки є майже в кожному місті чи селищі.
На Харківщині окупанти зруйнували чи пошкодили 250 пам’яток архітектури
Фото: kupiansk.city
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У Харківській області, окрім жилих будинків та навчальних закладів, пошкоджено понад 250 пам’яток архітектури. Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю Укрінформ.

За його словами пошкоджені пам’ятки є майже в кожному місті чи селищі. Зокрема, у Куп’янську зруйновано 70% центральної частини, де були й історичні будівлі, як і в Ізюмі.

Синєгубов додав, що на відновлення пам’яток культури треба більше коштів, аніж на жилі будинки, оскільки це інший тип відбудови.

"Зараз у пріоритеті – музей Сковороди. Відверто говорю, складна історія. Важко з будівельниками, погано вони їдуть на Харківщину, важко виконують тут певні завдання. По музею вже тричі оголошувався тендер на консерваційні роботи. Коли лише одна будівельна компанія заявляється, тендер не може відбутися – немає конкуренції, можливості отримати найнижчу пропозицію", - сказав він.

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