На Харьковщине оккупанты разрушили или повредили 250 памятников архитектуры

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что поврежденные достопримечательности есть почти в каждом городе или поселке.

Фото: kupiansk.city

В Харьковской области, кроме жилых домов и учебных заведений, повреждено более 250 памятников архитектуры. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в интервью Укринформу.

По его словам, поврежденные достопримечательности есть почти в каждом городе или поселке. В частности, в Купянске разрушены 70% центральной части, где были и исторические здания, как и в Изюме.

Синегубов добавил, что на восстановление памятников культуры нужно больше средств, чем на жилые дома, поскольку это другой тип восстановления.

"Сейчас в приоритете – музей Сковороды. Откровенно говорю, сложная история. Трудно со строителями, плохо они едут на Харьковщину, тяжело выполняют здесь определенные задачи. По музею уже трижды объявлялся тендер на консервационные работы. Когда одна строительная компания заявляется, тендер не может состояться - нет конкуренции, возможности получить самое низкое предложение", - сказал он.

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