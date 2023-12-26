Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАПК будет составлять протоколы за нарушение добропорядочного лоббирования, но относительно кого – неизвестно

Общественные активисты не попадут в Реестр прозрачности, куда будут вноситься данные о субъектах лоббирования, и не будут подпадать под риск ответственности.

В Киевском апелляционном суде заработал Электронный суд, — подавать документы можно через Электронный кабинет

Киевский апелляционный суд подключили к модулям ЕСИТС, что позволит отправлять и получать документы в электронном формате.

Уклонистам запретят управлять автомобилем, брать кредиты и покупать имущество, – стали известны детали законопроекта о мобилизации

На уклонистов в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, а каждый гражданин обязан будет завести электронный кабинет.

Взыскание со страховой компании возмещения морального вреда потерпевшими в ДТП, — позиция Верховного Суда

Ссылка апелляционного суда на то, что перераспределение сумм морального вреда и взыскание их с владельца источника повышенной опасности не предусмотрено законом, противоречат законодательству, - Верховный Суд.

Президент Зеленский предлагает уточнить основания досрочного отзыва дипломатов и разрешить финансировать их работу не только из бюджета

В законопроекте Владимира Зеленского пересматриваются основания досрочного отзыва дипломатов и предусматривает возможность их перевода в порядке ротации из одного заграничного дипломатического учреждения Украины в другое.

  1. В Украине

На Харьковщине оккупанты разрушили или повредили 250 памятников архитектуры

07:56, 26 декабря 2023
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что поврежденные достопримечательности есть почти в каждом городе или поселке.
На Харьковщине оккупанты разрушили или повредили 250 памятников архитектуры
Фото: kupiansk.city
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Харьковской области, кроме жилых домов и учебных заведений, повреждено более 250 памятников архитектуры. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в интервью Укринформу.

По его словам, поврежденные достопримечательности есть почти в каждом городе или поселке. В частности, в Купянске разрушены 70% центральной части, где были и исторические здания, как и в Изюме.

Синегубов добавил, что на восстановление памятников культуры нужно больше средств, чем на жилые дома, поскольку это другой тип восстановления.

"Сейчас в приоритете – музей Сковороды. Откровенно говорю, сложная история. Трудно со строителями, плохо они едут на Харьковщину, тяжело выполняют здесь определенные задачи. По музею уже трижды объявлялся тендер на консервационные работы. Когда одна строительная компания заявляется, тендер не может состояться - нет конкуренции, возможности получить самое низкое предложение", - сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Філіпова
    Тетяна Філіпова
    член Ради суддів України, суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Ольга Булейко
    Ольга Булейко
    суддя Великої Палати Верховного Суду