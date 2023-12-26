Сколько стоит приготовить Оливье перед Новым годом: сравнение цен

Цены на составляющие салата разнятся в зависимости от торговых сетей.

Изображение: freepik.com

Приготовить салат Оливье перед Новым годом может стоить украинцам от 101 до 131 грн.

Для определения стоимости салата сравнили цены на охлажденное куриное филе, горошек, маринованные огурцы и майонез тех же марок в различных торговых сетях.

Что входит в корзину продуктов для приготовления 1 кг блюда:

250 г куриного филе;

150 г картофеля;

50 г моркови;

150 г зеленого горошка;

100 г консервированных/свежих огурцов;

2 яйца;

50 г лука репчатого;

150 г майонеза.

В целом за корзину таких продуктов придется заплатить от 101,16 до 131,23 грн.

Во сколько обойдется корзина продуктов на Оливье в разных торговых сетях согласно данным команды Gotoshop:

Сильпо – 101,16 грн;

АТБ – 118,07 грн;

Varus – 129,64 грн;

Novus – 131,23 грн;

Auchan – 116,01 грн;

Фора – 117,44 грн.

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