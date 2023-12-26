Сколько стоит приготовить Оливье перед Новым годом: сравнение цен

Приготовить салат Оливье перед Новым годом может стоить украинцам от 101 до 131 грн.
Для определения стоимости салата сравнили цены на охлажденное куриное филе, горошек, маринованные огурцы и майонез тех же марок в различных торговых сетях.
Что входит в корзину продуктов для приготовления 1 кг блюда:
- 250 г куриного филе;
- 150 г картофеля;
- 50 г моркови;
- 150 г зеленого горошка;
- 100 г консервированных/свежих огурцов;
- 2 яйца;
- 50 г лука репчатого;
- 150 г майонеза.
В целом за корзину таких продуктов придется заплатить от 101,16 до 131,23 грн.
Во сколько обойдется корзина продуктов на Оливье в разных торговых сетях согласно данным команды Gotoshop:
- Сильпо – 101,16 грн;
- АТБ – 118,07 грн;
- Varus – 129,64 грн;
- Novus – 131,23 грн;
- Auchan – 116,01 грн;
- Фора – 117,44 грн.
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