Президент Зеленский предлагает уточнить основания досрочного отзыва дипломатов и разрешить финансировать их работу не только из бюджета

В законопроекте Владимира Зеленского пересматриваются основания досрочного отзыва дипломатов и предусматривает возможность их перевода в порядке ротации из одного заграничного дипломатического учреждения Украины в другое.

В законе предлагается предусмотреть, что финансирование и материально-техническое обеспечение органов дипломатической службы может осуществляться не только за счет средств государственного бюджета Украины, но и из других источников. Об этом говорится в законопроекте 10370, зарегистрированном 22 декабря в Верховной Раде Владимиром Зеленским.

«Привлечение других источников, не запрещенных законом, для финансирования органов дипломатической службы позволит избежать дополнительной нагрузки на государственный бюджет и покрыть неотложные потребности дипломатической службы в условиях вооруженной агрессии и необходимости сокращения бюджетных расходов», - отмечается в пояснительной записке.

То есть финансировать работу украинских дипломатов смогут и за счет помощи от международных партнеров.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность перевода должностных лиц дипломатической службы, направленных в долгосрочную командировку, в связи со служебной необходимостью в порядке ротации из одного заграничного дипломатического учреждения Украины в другое.

Установлено, что в таком случае общий срок пребывания должностного лица дипломатической службы в долгосрочной командировке не может превышать 6 лет. При этом остается действующей норма Закона, согласно которой срок долгосрочной командировки работников дипломатической службы, как правило, составляет:

в государствах с нормальными климатическими условиями и стабильной ситуацией безопасности – до 4 лет;

в государствах с тяжелыми климатическими условиями или сложной ситуацией безопасности – до 3 лет (изменения в статью 18 Закона).

Пересматриваются основания досрочного отзыва работников дипломатической службы из долгосрочной командировки (из заграничного дипломатического учреждения) и условия предоставления отпусков работникам дипломатической службы во время пребывания в такой командировке.

Кроме того, Президент предлагает установить требование, согласно которому дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла может быть присвоен лицам, дипломатические должности которых приписаны к этому дипломатическому рангу при условии, что стаж дипломатической службы таких лиц составляет не менее 10 лет.

Определяются и дополнительные основания для прекращения дипломатической службы:

непрохождение стажировки в определенный законодательством срок должностным лицом дипломатической службы, получившим предложение об участии в ротации, и/или получение отрицательной оценки по результатам стажировки;

неприбытие без уважительных причин должностным лицом дипломатической службы в установленный срок после завершения долгосрочной командировки в службу управления персоналом Министерства иностранных дел Украины для решения вопроса дальнейшего прохождения дипломатической службы;

оформление должностным лицом дипломатической службы во время пребывания в долгосрочной командировке документов, удостоверяющих право на проживание в иностранном государстве, иных, чем оформляемые работникам дипломатической службы для направления и пребывания в долгосрочной командировке (изменения в статью 28 Закона).

Устанавливается, что направление должностных лиц дипломатической службы на работу в международные организации осуществляется исключительно Министерством иностранных дел Украины. В таком случае период работы в международной организации засчитывается в стаж дипломатической службы.

Также в законе о дипломатической службе вводится новая статья, предусматривающая выполнение консульских функций органами дипломатической службы

Выполнение консульских функций осуществляется в Украине – МИД и представительствами МИД на территории Украины, а за границей – зарубежными дипломатическими учреждениями Украины (посольствами Украины и консульскими учреждениями Украины).

При выполнении консульских функций совершаются консульские действия, за которые взимается консульский сбор в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Украины.

По решению МИДа выполнение отдельных консульских функций за рубежом может быть поручено нештатным (почетным) консулам Украины.

К функциям дипломатов также относят передачу по дипломатическим каналам официальной корреспонденции Президента Украины, Председателя Верховной Рады, Премьер-министра Украины, постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины, адресованной органам власти иностранных государств; обеспечение доставки дипломатической почты дипломатическими курьерами ad hoc (изменения в статьи 6, 7 Закона).

Законопроектом предусмотрено введение понятия кибердипломатия. Это комплекс действий и стратегий, направленных на продвижение и защиту национальных интересов и реализацию внешнеполитических целей Украины в киберпространстве, а также поддержание дипломатических сношений с иностранными государствами, их объединениями и международными организациями по соответствующим вопросам.

Автор: Наталья Мамченко

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