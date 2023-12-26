Президент Зеленський пропонує уточнити підстави дострокового відкликання дипломатів і дозволити фінансувати їх роботу не лише з бюджету

У законопроекті Володимира Зеленського переглядаються підстави дострокового відкликання дипломатів і передбачає можливість їх переведення у порядку ротації з однієї закордонної дипломатичної установи України до іншої.

У законі пропонують передбачити, що фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів дипломатичної служби може здійснюватися не лише за рахунок коштів державного бюджету України, а й з інших джерел. Про це йдеться у законопроекті 10370, який зареєстрував 22 грудня у Верховній Раді Володимир Зеленський.

«Залучення інших джерел, не заборонених законом, для фінансування органів дипломатичної служби дозволить уникнути додаткового навантаження на державний бюджет та покрити нагальні потреби дипломатичної служби в умовах збройної агресії та необхідності скорочення бюджетних витрат», - зазначається у пояснювальній записці.

Тобто, фінансувати роботу українських дипломатів зможуть і за рахунок допомоги від міжнародних партнерів.

Крім того, законопроект передбачає можливість переведення посадових осіб дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження, у зв'язку із службовою необхідністю у порядку ротації з однієї закордонної дипломатичної установи України до іншої.

Встановлюється, що в такому випадку загальний строк перебування посадової особи дипломатичної служби у довготерміновому відрядженні не може перевищувати 6 років. При цьому залишається чинною норма Закону, за якою строк довготермінового відрядження працівників дипломатичної служби, як правило, становить:

у державах з нормальними кліматичними умовами та стабільною безпековою ситуацією – до 4 років;

у державах з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією – до 3 років (зміни до статті 18 Закону);

Переглядаються підстави дострокового відкликання працівників дипломатичної служби з довготермінового відрядження (із закордонної дипломатичної установи) та умови надання відпусток працівникам дипломатичної служби під час перебування у такому відрядженні.

Крім того, Президент пропонує встановити вимогу, за якою дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла може бути присвоєно особам, дипломатичні посади яких приписані до цього дипломатичного рангу, за умови, що стаж дипломатичної служби таких осіб становить не менше 10 років.

Визначаються і додаткові підстави для припинення дипломатичної служби:

непроходження стажування у визначений законодавством строк посадовою особою дипломатичної служби, яка отримала пропозицію про участь у ротації, та/або отримання негативної оцінки за результатами стажування;

неприбуття без поважних причин посадовою особою дипломатичної служби в установлений строк після завершення довготермінового відрядження до служби управління персоналом Міністерства закордонних справ України для вирішення питання подальшого проходження дипломатичної служби;

оформлення посадовою особою дипломатичної служби під час перебування у довготерміновому відрядженні документів, що посвідчують право на проживання в іноземній державі, інших, ніж ті, що оформлюються працівникам дипломатичної служби для направлення та перебування в довготерміновому відрядженні (зміни до статті 28 Закону).

Встановлюється, що направлення посадових осіб дипломатичної служби на роботу до міжнародних організацій здійснюється виключно Міністерством закордонних справ України. У такому разі період роботи у міжнародній організації зараховується до стажу дипломатичної служби.

Також у законі про дипломатичну службу вводиться нова стаття, що передбачає виконання консульських функцій органами дипломатичної служби

Виконання консульських функцій здійснюється в Україні – МЗС та представництвами МЗС на території України, а за кордоном – закордонними дипломатичними установами України (посольствами України та консульськими установами України).

Під час виконання консульських функцій вчиняються консульські дії, за які стягується консульський збір у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

За рішенням МЗС виконання окремих консульських функцій за кордоном може бути доручено нештатним (почесним) консулам України.

До функцій дипломатів також відносять передачу дипломатичними каналами офіційної кореспонденції Президента України, Голови Верховної Ради, Прем’єр-міністра України, постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, адресованої органам влади іноземних держав; забезпечення доставки дипломатичної пошти дипломатичними кур'єрами ad hoc (зміни до статей 6, 7 Закону).

Законопроектом передбачено введення поняття кібердипломатія. Це комплекс дій та стратегій, спрямованих на просування та захист національних інтересів і реалізацію зовнішньополітичних цілей України в кіберпросторі, а також підтримання дипломатичних зносин з іноземними державами, їх об'єднаннями та міжнародними організаціями з відповідних питань.

Автор: Наталя Мамченко

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