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  1. В Україні

Скільки коштує приготувати Олів'є перед Новим роком: порівняння цін

07:19, 26 грудня 2023
Ціни на складові салату різняться залежно від торгових мереж.
Скільки коштує приготувати Олів'є перед Новим роком: порівняння цін
Зображення: freepik.com
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Приготувати салат Олів’є перед Новим роком може коштувати українцям від 101 до 131 грн.

Для визначення вартості салату порівняли ціни на охолоджене куряче філе, горошок, огірки мариновані та майонез тих самих марок в різних торгових мережах.

Що входить до кошика продуктів для приготування 1 кг страви: 

  • 250 г курячого філе;
  • 150 г картоплі;
  • 50 г моркви;
  • 150 г зеленого горошку;
  • 100 г консервованих/свіжих огірків;
  • 2 яйця;
  • 50 г цибулі ріпчастої;
  • 150 г майонезу.

У цілому за кошик таких продуктів доведеться заплатити від 101,16 грн до 131,23 грн.

У скільки обійдеться кошик продуктів на Олівʼє у різних торгових мережах згідно даних команди Gotoshop:

  • Сільпо – 101,16 грн;
  • АТБ – 118,07 грн;
  • Varus – 129,64 грн;
  • Novus – 131,23 грн;
  • Auchan – 116,01 грн;
  • Фора – 117,44 грн.

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