Біля дзвіниці Києво-Печерської лаври вперше прозвучав «Щедрик»

У Києво-Печерській лаврі прозвучав «Щедрик».

Джерело фото: Скріншот

Біля великої лаврської дзвіниці вперше прозвучали варіації «Щедрика» у виконанні Академічної хорової капели Українського радіо. Диригувала капелу Юлія Ткач.

Про це повідомляє «Суспільне Культура».

Як ми розповідали, Голова Національного банку України Андрій Пишний спільно із заступником Голови Місії США в Україні Робертом Нідемом презентували набір пам’ятних монет «Щедрик – колядка дзвонів». Набір із трьох срібних пам’ятних монет присвячений одному з національних музичних символів України – всесвітньовідомій колядці «Щедрик» в обробці композитора Миколи Леонтовича.

Нагадаємо, що дзвіницю Києво-Печерської лаври вперше за 30 років відкрили для туристів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.