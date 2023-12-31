Адміністративний збір за держреєстрацію у 2024 році: що зміниться з 1 січня для бізнесу

Скільки потрібно платити у 2024 році.

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Адміністративний збір та плата за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який законом визначено на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для реєстраційної дії або запиту про надання відомостей з реєстру. Ці суми округлюються до найближчих 10 гривень.

Про це повідомляють фахівці Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на 1 січня 2024 року, складає 3 028 гривень.

Не передбачено стягування адміністративного збору за державну реєстрацію у таких випадках:

внесення змін до інформації про професійні спілки, їхні організації чи об'єднання;

зміни в інформації про юридичну особу, фізичну особу - підприємця та громадське формування, яке не є юридичною особою, включаючи зміни у статутних документах, пов'язані з їх адаптацією до вимог законів;

зміни в інформації про юридичних осіб та їхні документи, пов'язані з адміністративно-територіальною реформою України, а також зміни адреси юридичної особи чи місця проживання фізичної особи через перейменування вулиць, площ тощо.

Якщо законами визначений строк для адаптації, адміністративний збір не стягується при внесенні змін у визначений цими законами строк.

Якщо відмовлено в державній реєстрації, адміністративний збір не повертається. У випадку, якщо протягом місяця після відмови заявник повторно подає документи для реєстрації, адміністративний збір не стягується.

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