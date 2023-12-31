Во Львовской области демонтировали четыре советских памятника, видео

Памятники советским солдатам были на территории Лопатинской территориальной общины.

В Червоноградском районе Львовской области демонтировали четыре памятника советским солдатам. Они стали последними подобными объектами на территории всей области, сообщили в инициативной группе «Декоммунизация Львовщины».

«Этот день настал! Вчера силами ветеранов российско-украинской войны по движению «Общество будущего» и ОО «Коло Чести», представителей областной декоммунизационной рабочей группы, а также неравнодушных предпринимателей были демонтированы последние на Львовщине 4 памятника с изображением советских оккупантов, которые находились на территории Лопатинской территории общины», – говорится в сообщении инициативы.

Памятники снесли в селах Сморжей, Нивице, а также поселках Лопатин и Куликов.

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