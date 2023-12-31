Как правильно хранить еду после новогоднего застолья

Основные правила хранения новогодних вкусностей.

Традиционно на новогодний стол готовят много еды, которая обычно остается после праздника. Правда, большинство из блюд действительно имеют очень короткий срок годности, поэтому лучше не пытаться полностью заставить стол вкусностями.

Следует запомнить, что заправленный салат не может храниться долго даже в холодильнике. Поэтому лучше салат и соус смешивать перед употреблением.

Готовые блюда лучше содержать в закрытом контейнере. При этом для хранения не следует использовать металлическую посуду – в таком случае заготовка испортится быстрее.

Срок хранения салата зависит от ингредиентов. К примеру, если в составе блюда маринованные продукты, хранить их можно не более 36 часов. Если вы приготовили салат из рыбы или морепродуктов, то уже через 12 часов его есть нельзя. А вот если салат состоит из консервированных овощей или отварных яиц, срок его хранения не больше 6 часов.

Как правильно хранить еду после праздника?

Все блюда необходимо хранить в плотно закрывающихся контейнерах, а, например, нарезку можно завернуть в пищевую пленку. Всё это нужно делать для защиты от вредных бактерий.

Колбасы или копченую рыбу желательно нарезать столько, сколько планируете съесть.

Нарезку вареных колбас и ветчины лучше употребить в сутки, а сырокопченость и соленую рыбу - за 2-3 дня.

Запеченное мясо следует держать в холодильнике не более 48 часов. Курятину, как и любое мясо птицы, можно хранить в холодильнике максимум двое суток.

Свежие или приготовленные морепродукты хранятся меньше всех других блюд. Сырые морепродукты могут оставаться в холодильнике не дольше суток, а приготовленные – максимум два дня.

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