1 січня — яке сьогодні свято, все про цей день

В Україні та світі відзначають Новий рік.

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У понеділок, 1 січня, в Україні і світі святкують Новий рік. Це свято святкують у багатьох куточках планети, а новорічні подарунки і щирі привітання створюють теплу атмосферу.

Окрім того, сьогодні відзначають День всесвітніх молитов за мир. Цю подію заснував папа римський Павло IV. Вперше свято відзначили у 1967 року, а через два роки Генеральна Асамблея ООН зробила його офіційним. Священники цього дня звертаються до вірян всього світу з посланням миру, закликають припинити ворожнечу, боротися з будь-якими проявами насильства.

Які цікаві події сталися 1 січня в історії:

1622 рік — папська канцелярія офіційно визнала 1 січня початком року;

1801 рік — астроном із Палермо Джузеппе Піацці відкриває перший (найбільший) астероїд Цереру;

1880 рік — видають друком у Львові перше число щоденника «Діло», який виходив до початку Другої світової війни;

1885 рік — у Чернівцях починає виходити україномовна газета «Буковина», редактором якої був письменник і громадський діяч Юрій Федькович;

1909 рік — у Великій Британії проводять перші виплати пенсій;

1919 рік — Директорія УНР видає закон про автокефалію Української Православної Церкви;

1954 рік — у США відбувається перший національний кольоровий телеетер;

1983 рік — «Arpanet» змінює основний протокол з NCP на TCP/IP, що й приводить до появи сучасного інтернету.

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