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Консультативна рада європейських суддів у своєму Висновку підкреслила, що нагляд за даними судової влади, що отримуються в процесі здійснення правосуддя, може становити значний ризик для незалежності, якщо його здійснюватиме виконавчий орган, а не орган всередині судової системи.

Спрощену систему оподаткування реформують, бо нереформована вона ставить під загрозу податкові надходження, - Національна стратегія доходів від Кабміну

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У Генерала Служби судової охорони на погонах відстань від «дубової гілки» до початку зірки має складати не менше 5 міліметрів.

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  1. Суспільство

1 січня — яке сьогодні свято, все про цей день

08:03, 1 січня 2024
В Україні та світі відзначають Новий рік.
1 січня — яке сьогодні свято, все про цей день
Зображення: freepik.com
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У понеділок, 1 січня, в Україні і світі святкують Новий рік. Це свято святкують у багатьох куточках планети, а новорічні подарунки і щирі привітання створюють теплу атмосферу.

Окрім того, сьогодні відзначають День всесвітніх молитов за мир. Цю подію заснував папа римський Павло IV. Вперше свято відзначили у 1967 року, а через два роки Генеральна Асамблея ООН зробила його офіційним. Священники цього дня звертаються до вірян всього світу з посланням миру, закликають припинити ворожнечу, боротися з будь-якими проявами насильства.

Які цікаві події сталися 1 січня в історії:

  • 1622 рік — папська канцелярія офіційно визнала 1 січня початком року;
  • 1801 рік — астроном із Палермо Джузеппе Піацці відкриває перший (найбільший) астероїд Цереру;
  • 1880 рік — видають друком у Львові перше число щоденника «Діло», який виходив до початку Другої світової війни;
  • 1885 рік — у Чернівцях починає виходити україномовна газета «Буковина», редактором якої був письменник і громадський діяч Юрій Федькович;
  • 1909 рік — у Великій Британії проводять перші виплати пенсій;
  • 1919 рік — Директорія УНР видає закон про автокефалію Української Православної Церкви;
  • 1954 рік — у США відбувається перший національний кольоровий телеетер;
  • 1983 рік — «Arpanet» змінює основний протокол з NCP на TCP/IP, що й приводить до появи сучасного інтернету.

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