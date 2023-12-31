Комендант Київської області роз’яснив, чи будуть на блокпостах видавати повістки

Повістки на блокпостах будуть видавати тільки за встановленим порядком, це не буде масовим роздаванням, як це, можливо, собі уявляють люди, зазначив він.

Джерело фото: ТСН.ua

За словами коменданта Київської області Руслана Олійника, в області від 28 грудня до 6 січня триватимуть контрдиверсійні й безпекові заходи. Вони будуть проведені за дорученням начальника Київської ОВА Руслана Кравченка та погоджені з військовим командуванням.

Як розповів підполковник Руслан Олійник в інтерв'ю «ТСН», мета цих заходів – виявлення і запобігання пересуванню диверсійно-розвідувальних груп, екстремістів, терористів, оголошених у розшук осіб, контрабандного перевезення зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

«Також передбачено виконання завдань щодо перевірки, огляду майна та транспортних засобів на блокпостах. Саме з цією метою на території області будуть проведені контрдиверсійні заходи», – пояснив він.

Як зауважив Олійник, в цих заходах немає якогось вузького ефекту, адже це комплекс завдань із безпекових питань і всі заходи планові.

На питання, чи будуть на блокпостах видавати повістки, комендант області зазначив, що лише за встановленим порядком.

«Наприклад, якщо співробітники поліції по базі перевіряють людину і бачать, що особа перебуває в розшуку як така, що ухиляється від призову, або не поновила облікові данні в ТЦК та СП, то, звісно, в такому разі співробітники територіального центру комплектування будуть виписувати таким громадянам повістки.

Але це не буде масовим роздаванням повісток, як це, можливо, собі уявляють люди. Такого точно не буде. Це безпекові заходи, які ми виконуємо на доручення військового командування та голови КОВА», - підкреслив він.

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