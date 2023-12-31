Украина привлекла иностранных инвестиций на $2,9 млрд, такой динамики не ожидал никто – Юлия Свириденко

По словам Юлии Свириденко, Украина вышла на уровень 2021 года.

Источник фото: Юлия Свириденко

Украина в течение года активно работала над привлечением инвестиций в Украины. Как пояснила министр экономики Юлия Свириденко, одной из целей в 2023 году было привлечение инвестиций в реальный сектор и экономический рост благодаря ним.

«В результате, несмотря на второй год полномасштабной войны, мы наблюдаем рост уровня прямых иностранных инвестиций. Такой динамики не ожидал никто — ни международные эксперты, ни украинские. За январь-август чистый приток инвестиций составил $2,9 млрд. Мы вышли на уровень 2021 года», – отметила она.

По словам Юлии Свириденко, Украина развивала три основных направления, над которыми работала в этом году и планирует продолжить работу в следующем:

доступ к финансированию;

страхование военно-политических рисков;

государственная поддержка и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.

«В итоге, встречи с иностранными компаниями в этом году четко показали, что иностранные компании готовы локализовать свои мощности в Украине. Но они хотят видеть очень конкретные проекты и предложения. Частично мы реализуем это благодаря плану в рамках Ukraine Facility», - отметила министр.

Юлия Свириденко подчеркнула, что именно благодаря консультациям с бизнесом был наработан пул конкретных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях, которые могут дать наибольшее влияние на экономический рост и в следующем году планируется усилить работу в этом направлении.

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