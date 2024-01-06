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  1. В Украине

Надомная работа и нефиксированное рабочее время: Минэкономики разработало проект нового Трудового кодекса

12:03, 6 января 2024
Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что в новом законодательстве о труде легализуют разные формы занятости.
Надомная работа и нефиксированное рабочее время: Минэкономики разработало проект нового Трудового кодекса
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Министерство экономики сообщило, что подготовило проект нового Трудового кодекса, который, в частности, легализует такие формы занятости как дистанционная работа, надомная работа и нефиксированное рабочее время, передает пресс-служба министерства.

Отмечается, что в январе стартует обсуждение со всеми заинтересованными сторонами.

«Рынок труда в Украине до сих пор функционирует по Трудовому кодексу 1971 года. Несмотря на многочисленные изменения, этот документ больше не отвечает требованиям времени и тормозит развитие экономики. Полномасштабная война только сильнее подсветила все недостатки, архаические и часто вредные советские нормы, которым более полувека. В новом законодательстве о труде мы, наконец, легализуем различные формы занятости: дистанционную работу, надомную, нефиксированное рабочее время», - заявила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, планируется диджитализировать сбор информации о работнике, поэтому больше не понадобятся бумажные трудовые книжки.

«Будем бороться с мобингом и многое другое. Наша цель – создать условия, чтобы те, кто хочет работать, могли это делать беспрепятственно», - отметила Свириденко.

Она также добавила, что в 2024 году Минэкономики планирует реформировать подходы к государственному заказу, что поможет противодействовать структурной безработице.

Ранее Юлия Свириденко заявляла, что Украина привлекла иностранных инвестиций на $2,9 млрд, такой динамики не ожидал никто.

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