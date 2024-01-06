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  1. В Україні

В Україні перевізникам хочуть скасувати «воєнні ліцензії»

13:44, 6 січня 2024
В Україні підготували проєкт змін до умов ліцензування перевізників.
В Україні перевізникам хочуть скасувати «воєнні ліцензії»
Фото: avtosota.com
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Державна служба України з безпеки на транспорті підготувала проєкт постанови Кабміну щодо змін до умов ліцензування перевізників. Про це йдеться на офіційному сайті Укртрансбезпеки.

Проєкт постанови розроблено з метою приведення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1001 у відповідність із законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» від 02 жовтня 2019 року № 139- IX, «Про страхування» від 18 листопада 2021 року № 1909-IX та «Про адміністративну процедуру» від 17 лютого 2022 року № 2073-IX.

Пропонується: 

 - Скасувати спрощений порядок видачі ліцензій (ліцензії на період дії воєнного стану) - так звані «воєнні ліцензії»;

- Зафіксувати електронний формат подачі документів;

- Встановити отримання водіями сертифікату професійної компетенції із внесенням до Реєстру професійних водіїв.

Пропозиції до проєкту Постанови можна направити до 6 лютого на адресу: вул. Фізкультури, 9, кімн. 613, м. Київ, 03150, або в електронному вигляді на електронну адресу: [email protected] .

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