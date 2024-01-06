В Нацкомиссии напомнили стоимость экзамена на знание языка для лиц, желающих получить гражданство Украины

Некоторые лица для получения гражданства Украины могут сдавать экзамен на знание украинского языка бесплатно.

Источник фото: Micha Klootwijk

Иностранцы или лица без гражданства, желающие получить гражданство Украины, уплачивают в общий фонд государственного бюджета средства за сдачу экзамена на уровень владения государственным языком. Порядок проведения экзаменов утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 14.04.2021 № 409 (с изменениями).

Как сообщили в Национальной комиссии по стандартам государственного языка, сумма оплаты составляет три размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. С 1 января 2024 года это 9084 грн (3028 х 3). Оплачивать можно в любом банковском учреждении Украины по реквизитам ниже.

Однако, как отметили в Нацкомиссии, лица, которым предоставлен статус беженца или убежище в Украине, экзамен для получения гражданства могут сдавать бесплатно.

Также бесплатно экзамен для получения гражданства сдают лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной, в том числе иностранцы и лица без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины (статья 7 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»).

Об открытии регистрации на экзамен в январе 2024 года Комиссия должна уведомит дополнительно.

Источник фото: Национальная комиссия по стандартам государственного языка

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