Во Львовской области многодетной матери назначили штраф за то, что ее дети прогуливали школу

Ее дети пропускали обучение и пропускали занятия в период с 1 сентября по 20 декабря 2023 года.

Во Львовской области мать троих школьников получила штраф за то, что ее дети прогуливали учебу. Об этом пишет zaxid.net.

Городокский районный суд Львовской области рассмотрел административное дело в отношении женщины, дети которой не посещали уроки в школе. Женщина признана виновной в неисполнении родительских обязанностей и наказана штрафом в размере 850 грн.

По материалам дела, трое несовершеннолетних детей женщины без уважительных причин пропускали занятия в период с 1 сентября по 20 декабря 2023 года.

В суде она свою вину признала и сообщила, что провела с детьми профилактическую беседу, просила ее строго не наказывать.

Ранее мы писали, что жителя Каменец-Подольского оштрафовали за то, что его сын срывал уроки.

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