На Львівщині багатодітній матері призначили штраф за те, що її діти прогулювали школу

ЇЇ діти пропускали навчання пропускали заняття у період з 1 вересня до 20 грудня 2023 року.

На Львівщині мати трьох школярів отримала штраф за те, що її діти прогулювали навчання. Про це пише zaxid.net.

Городоцький районний суд Львівської області розглянув адміністративну справу щодо жінки, діти якої не відвідували уроки в школі. Жінку визнали винною у невиконанні батьківських обов’язків та покарали штрафом у розмірі 850 грн.

За матеріалами справи, троє неповнолітніх дітей жінки без поважних причин пропускали заняття у період з 1 вересня до 20 грудня 2023 року.

У суді вона свою вину визнала та повідомила, що провела з дітьми профілактичну бесіду, просила її суворо не карати.

Раніше ми писали, що мешканця Кам'янця-Подільського оштрафували за те, що його син зривав уроки.

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