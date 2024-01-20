У Києві перейменували одразу п'ять бібліотек: які та чому

У столиці перейменовано бібліотеки Централізованої бібліотечної системи Дніпровського та Шевченківського районів.

У Києві змінили назви п'яти бібліотек, які були пов'язані з ідеологічними постатями росії. Йдеться про заклади Дніпровського та Шевченківського районів. Про це повідомив офіційний сайт Київській міської ради.

Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, перейменування бібліотек – це поступ очищення від маркерів «русского міра».

«Возвеличення рф, срср та російського імперіалізму недопустиме у столиці України. Ми зараз працюємо над тим, щоб врешті-решт позбутись всіх ідеологічних ворожих назв у нашому місті. Культурна кремлівська пропаганда десятиліттями намагалась знецінити нашу історію, наших людей, і зараз місто працює над тим, щоб відновити справедливість. У тому числі київські бібліотеки мають носити імена визначних українців», – наголосила вона.

У столиці перейменовано бібліотеки Централізованої бібліотечної системи Дніпровського та Шевченківського районів:

бібліотека імені Костянтина Симонова – «Бібліотека на Воскресенці»;

бібліотека імені Володимира Маяковського – «Бібліотека на Русанівці»;

бібліотека імені Максима Горького – бібліотека імені Миколи Куліша;

бібліотека імені В. Дубініна для дітей – «Бібліотека імені Дмитра Білоуса для дітей»;

бібліотека імені М. Чернишевського – «Бібліотека на Дегтярівській».

Раніше ми писали, що у Києві відкриють бібліотеку, яка більше 100 років була закрита для відвідувачів.