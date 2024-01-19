Ни сбережений, ни счетов, – как декларировал свое состояние кандидат на главу НАПК Александр Новицкий, который сам работал в НАПК

Кандидат на руководителя НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий и его семья в течение четырех лет не декларировали никаких денежных активов.

Конкурс на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) продолжается. Свои документы подал и нынешний глава Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) Александр Новицкий. Он возглавил ГИАГ меньше года назад – в июне 2023 года после того, как в марте 2023 года с должности руководителя Инспекции ушел Семен Кривонос из-за назначения последнего директором НАБУ.

Выпадет ли Новицкому шанс возглавить другое антикоррупционное ведомство, пока неизвестно, впрочем, «Судебно-юридическая газета» продолжает анализировать кандидатов из числа бывших сотрудников НАПК. А свою карьеру Александр Новицкий делал в том числе и в НАПК.

Как свидетельствует декларация за 2022 год, жена кандидата на председателя НАПК Александра Мельник также работала в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) в то время, как там работал сам Новицкий. В марте 2023 года, судя по ее декларации, она уволилась. Напомним, в марте 2023 года новый пост получил предыдущий глава ГИАГ.

Декларація за 2016 рік

Першу свою електронну декларацію Олександр Новицький подав за 2016 рік.

У декларації за 2016 рік вказав, що має 33,33% власності у квартирі у Сімферополі. А у родини є два недобудованих будинки – один у дружини, а інший площею 291,5 кв – у тещі.

У дружини був автомобіль PEUGEOT 207, а у тестя VOLKSWAGEN TRANSPORTER.

Вказав, що отримав зарплату у сумі 67 690 грн за 2016 рік, тобто близько 5,6 тис. грн на місяць. Тесть Віктор Мельник отримав у КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва 88,2 тис. грн. Жодних заощаджень готівкою чи на рахунку у банках кандидат на голову НАЗК не зазначив – як у себе, так і у дружини, тестя, тещі.

Декларація за 2017 рік

У декларації за 2017 рік також вказав, що не має жодних грошових активів та фінансових зобов’язань. Тобто, не має готівкових коштів чи коштів на рахунку у банках. Аналогічно не мали жодних грошових збережень, як зазначив кандидат, його дружина, тесть та теща.

Також кандидат не мав власного авто або авто у користуванні.

При цьому, за 2017 рік серед об’єктів нерухомості він вказав наступні: дві земельні ділянки дружини Олександри Мельник у Гнідині Бориспільського району Київської області, по одній земельній ділянці там же у тестя та тещі, житловий будинок там же площею 291,5 кв м у тещі (який тепер вже відніс до добудованих об’єктів нерухомості), 33,33% власності у квартирі 65,3 кв м у Сімферополі, а також недобудований будинок, який належить дружині.

Як випливає з декларації, родина декларанта в жовтні 2017 року набула права на 4 земельні ділянки, однак у декларації 2016 року заощадження вказані не були. Вартість, підстава набуття земельних ділянок не вказана.

За 2017 рік заробив 136 719 грн. Нагадаємо, що у НАЗК головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату він почав працювати з травня 2017 року, отже, за місяць його зарплата у НАЗК складала у середньому 17 тисяч грн.

У Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області за 2017 рік він встиг заробити 51,9 тисяч грн. Дружина отримувала лише соцдопомогу по догляду за дитиною.

Декларація за 2018

В 2018 році у родини, знов таки, ані у кандидата на голову НАЗК, ані в його дружини не було жодних грошових активів чи рахунків у банках.

Новицький отримав у НАЗК 364 153, тобто, близько 30 тис. грн на місяць. Дружина, як і в 2017 році, не працювала та отримала соціальну допомогу по догляду за дитиною 10 320 грн за рік.

Також вона продала нерухоме майно за 304 тис. грн і спромоглася добудувати будинок у Гнідині Київської області, який вийшов у результаті в 140 кв м. При цьому, сам кандидат, вочевидь, через помилку, задекларував користування будинком площею «140140» кв м, а виправлену декларацію не подавав.

Дружина в 2018 році задекларувала лише одну земельну ділянку у 0,23 кв. м (мабуть, малося на увазі гектари – прим. ред.).

Декларація за 2019 рік

В 2019 році кандидат та його дружина також не вказали банківські установи, в яких би у них були відкриті рахунки, чи будь-які грошові активи.

Разом з тим, Новицький у частині «доходи» вказав отримане «додаткове благо» 133 грн в «Універсал банку» та «іншi доходи, які включаються до cкладу загального місячного (річного) оподатковуваного дoходу» у «Приватбанку».

У НАЗК він отримав 353 222 грн, тобто, близько 30 тис. грн на місяць, а дружина отримала, знов таки, соціальну допомогу у 10 тис. грн.

В 2019 році 0,23 «кв м» земельної ділянки дружини «перетворилися» на 2298 кв м.

Декларація за 2020 рік

У 2020 році Новицький вперше декларує готівкові кошти у сумі 5 тисяч доларів. Зарплата, яку отримав у НАЗК – 613 тис. грн, тобто, близько 51 тис. грн на місяць. Жодних інших доходів родина не вказала.

Також кандидат вперше перелічив «Універсал банк» та «Приватбанк» як установи, де у нього є рахунки.

Декларація за 2021 рік

У 2021 році Олександр Новицький придбав FORD ESCAPE 2015 р. в. за 148 295 грн.

При цьому за приблизно цю ж суму в 140 000 грн дружина продала своє майно, вочевидь, авто PEUGEOT 207 2007 р. в.

Обидва з подружжя задекларували, що працюють у ДІАМ та мають рівно по 3 тисячі доларів США готівкою.

При цьому дружина заробила у ДІАМ 353 303 грн, а чоловік 583 628 грн. Також він отримав 346 тис. грн у НАЗК.

Декларація за 2022 рік

У 2022 році у кандидата вже з’явилися накопичення. Так, він вказав 7000 доларів США готівкою. У дружини є 3000 доларів та 2000 євро готівкою.

Коштів на банківських рахунках родина не задекларувала.

Разом зі тим, кандидат із дружиною вказали наявні рахунки у банках. У нього є рахунок у «Приватбанку» та «Універсал банку», а у дружини – у «Приватбанку». Скільки на цих рахунках коштів, не зазначено.

За 2022 рік Олександр Новицький у ДІАМ на посаді головного спеціаліста відділу впровадження електронних систем та сервісів заробив 1 124 210, тобто у середньому 93 684 грн на місяць. При цьому у жовтні 2022 року перейшов на посаду директора Департаменту сервісних послуг ДІАМ.

Дружина заробила у ДІАМ 605 198, тобто у середньому 50 тис. грн на місяць.

Біографічна довідка

Олександр Новицький народився 4 жовтня 1988 р. у Сімферополі. З березня 2009 року по серпень 2010 року працював у ТОВ «Степрейсінг Тім» (зареєстроване у Криму) на посаді менеджера.

У 2008 році закінчив Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» та отримав кваліфікацію фахівця з міжнародних відносин. У 2012 році закінчив КНУ імені Тараса Шевченка, кваліфікація – політолог-міжнародник, перекладач з англійської мови, молодший науковий співробітник з міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини».

З 2013 року розпочав трудову діяльність державного службовця. Працював у Головному управлінні економіки Київської обласної державної адміністрації та Управлінні з питань власності Київської ОДА.

У 2014-2015 роках обіймав посаду головного спеціаліста відділу загального контролю Департаменту контролю за дотриманням реєстраційного законодавства Державної реєстраційної служби.

З 2014 по 2017 роки працював в Головному управлінні юстиції у Київській області: головним спеціалістом відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Богуславського райуправління юстиції, головним спеціалістом відділу контролю та координації діяльності з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління державної реєстрації, головним спеціалістом відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів.

У травні 2017 року прийшов на роботу до НАЗК. Працював там головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів, головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон), головним спеціалістом відділу проведення спеціальних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя.

Під час каденції Олександра Новікова був головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя НАЗК, а потім – головним спеціалістом відділу розгляду звернень з питань фінансового контролю.

У червні 2021 року почав працювати у ДІАМ. Спочатку – головним спеціалістом відділу впровадження електронних систем та сервісів Департаменту сервісних послуг. Менш ніж за рік, у жовтні 2022 року, став директором цього Департаменту.

А з червня 2023 року по теперішній час – голова ДІАМ.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на очільника НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков та Катерина Каплюк, яка працювала радником голови НАЗК Олександра Новікова та головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя чиновників, а також Олександр Стародубцев, який протягом двох років, до травня 2022, був заступником голови НАЗК, а зараз – заступник керівника апарату НАЗК.

Автор: Наталья Мамченко

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