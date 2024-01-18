В офисе Президента заявили, что Украина работает над открытием аэропортов в Киеве и Львове

Возможность возобновления авиасообщения в Украине зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний и ситуации безопасности.

Украина активно работает над возобновлением авиасообщения из Киева и Львова. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма, передает «Интерфакс-Украина».

«Я могу сказать, что мы очень интенсивно работаем над возобновлением авиасообщения в Украине... Обязательно сделаем все возможное, чтобы это реализовать», - заявил он.

По его словам, наличие надежной логистики, транспортного сообщения, особенно авиасообщения, это фундаментально важные элементы деловой и инвестиционной деятельности страны.

«Если инвесторы и бизнесмены не смогут комфортно и быстро добираться до нужных им мест, они не придут и ничего не сделают», - отметил замглавы ОП.

Шурма уточнил, что рассматривают открытие аэропортов в Киеве и Львове, но «основной фокус» направлен на «Борисполь».

В то же время, он отметил, что не готов назвать конкретные сроки.

«Послушайте, есть внутренняя дорожная карта и график. Вы правы, но я не хочу называть какие-то конкретные термины... Если бы это зависело только от нас. Возможно, я был бы готов публично взять на себя обязательства, но думаю, что доля нашей домашней работы здесь не более 20%», - заявил он, добавив, что возможность возобновления авиасообщения в Украине зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов , страховых компаний. Кроме того, успех этого решения будет зависеть, в частности, и от способности Украины обеспечить физическую безопасность полетов.

«Наша команда и военные тесно сотрудничают с израильскими коллегами по изучению их опыта. Мы абсолютно уверены, что нам это удастся», – заявил замглавы ОП.

Кроме того, сказал он, не менее важно получение одобрения европейского регулятора IATA и поиск надежных страховых механизмов, чтобы лизингодатели смогли без опасений предоставить воздушные суда.

«И здесь перед нами стоит та же задача: создать правильные инструменты риска, чтобы авиакомпании могли летать в Киев, который мы планируем открыть», - подытожил Шурма.

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