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  1. В Україні

В Офісі Президента заявили, що Україна працює над відкриттям аеропортів у Києві та Львові

18:31, 18 січня 2024
Можливість відновлення авіасполучення в Україні залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній та безпекової ситуації.
В Офісі Президента заявили, що Україна працює над відкриттям аеропортів у Києві та Львові
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Україна активно працює над відновленням авіасполучення з Києва та Львова. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я можу сказати, що ми дуже інтенсивно працюємо над відновленням авіасполучення в Україні... Обов'язково зробимо все можливе, щоб це реалізувати», - заявив він.

За його словами, наявність надійної логістики, транспортного сполучення, особливо авіасполучення, це фундаментально важливі елементи ділової та інвестиційної діяльності країни.

«Якщо інвестори й бізнесмени не зможуть комфортно й швидко добиратися до потрібних їм місць, вони не прийдуть і нічого не зроблять», - зазначив заступник глави ОП.

Шурма уточнив, що розглядають відкриття аеропортів у Києві та Львові, але «основний фокус» спрямований на «Бориспіль».

Водночас він зазначив, що не готовий назвати конкретні терміни.

«Послухайте, маємо внутрішню дорожню карту й графік. Ви маєте рацію, але я не хочу називати якісь конкретні терміни... Якби це залежало лише від нас. Можливо, я був би готовий публічно взяти на себе зобов'язання, але думаю, що частка нашої домашньої роботи тут не більше ніж 20%», - заявив він, додавши, що можливість відновлення авіасполучення в Україні залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, успіх цього рішення залежатиме, зокрема, і від здатності України забезпечити фізичну безпеку польотів.

«Наша команда й військові тісно співпрацюють з ізраїльськими колегами для вивчення їхнього досвіду. Ми абсолютно впевнені, що нам це вдасться», - заявив заступник глави ОП.

Крім того, сказав він, не менш важливим є отримання схвалення європейського регулятора IATA й пошук надійних страхових механізмів, щоб лізингодавці змогли без побоювань надати повітряні судна.

«І тут перед нами стоїть те саме завдання: створити правильні інструменти ризику, щоб авіакомпанії могли літати до Києва, який ми плануємо відкрити», - підсумував Шурма.

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