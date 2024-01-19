У Києві судитимуть водія, який у нетверезому стані скоїв смертельну ДТП

У Києві керманич у нетверезому стані виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з легковиком, водійка іншого авто померла від отриманих травм.

Джерело фото: Поліція Києва

В Києві судитимуть водія «Вольво», якого звинувачують у смертельній аварії, що сталася минулого року. Жертвою ДТП стала пасажирка, яка пізніше померла в лікарні від отриманих травм. За результатами досудового розслідування слідчі скерували обвинувальний акт до суду, а водій «Вольво» може провести наступні десять років за ґратами, – повідомляє поліція Києва.

ДТП сталася в Голосіївському районі Києва осінню минулого року і викликала негайну реакцію правоохоронців. Спільна робота слідчо-оперативної групи, патрульних поліцейських і медичних працівників призвела до виявлення нетверезого водія «Вольво», який рухався по зустрічній смузі і зіткнувся з автомобілем «Мазда». Обидва водії були госпіталізовані з тяжкими тілесними ушкодженнями, але 31-річна водійка «Мазди» пізніше померла від отриманих травм.

В результаті проведених слідчих дій та експертиз встановлено, що водій «Вольво» рухався у стані алкогольного сп'яніння. Він був повідомлений про підозру у скоєнні злочину, визначеного ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз справа передана до розгляду Голосіївському районному суду столиці, де обвинуваченому загрожує ув'язнення на строк від п'яти до десяти років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на той же строк.

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