Українки можуть отримати грант на відкриття дитсадка вдома: які умови

П’ять найвмотивованіших учасниць отримають фінансову допомогу до $5 тисяч у гривневому еквіваленті.

Джерело фото: Daiga Ellaby / Unsplash

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Міжнародна організація праці разом із Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» запустили навчальний проєкт для українок «Дитячий садочок на дому для дітей раннього віку».

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Мета ініціативи – створення доступних послуг із догляду й розвитку малюків.

До участі запрошують українок віком від 18 до 54 років, які проживають у Київській та Житомирській областях. А також захоплюються доглядом за дітьми й мріють відкрити власний дитячий заклад у себе вдома.

Під час конкурсу відберуть 30 учасниць. Вони пройдуть навчальний курс щодо основних аспектів створення та розвитку бізнесу з догляду й розвитку дітей раннього віку.

П’ять найвмотивованіших учасниць отримають фінансову допомогу до 5 тисяч доларів США у гривневому еквіваленті.

Важливо, щоб створені у дитсадках послуги були доступними для населення з обмеженими фінансовими можливостями.

Для участі потрібно заповнити форму за посиланням. Дедлайн – 28 січня 2024 року.

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