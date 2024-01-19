Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ні заощаджень, ні рахунків, – як декларував свої статки кандидат на голову НАЗК Олександр Новицький, який сам працював у НАЗК

Кандидат на очільника НАЗК і нинішній очільник Держінспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький та його родина протягом чотирьох років не декларували жодних грошових активів.

Оподаткування власників iPhone та підвищення розміру військового збору: у Верховній Раді розповіли, як намагаються знайти гроші на армію

При доході більше ніж 20 тис. гривень, військовій збір може бути не 1,5%, а 5%.

У Верховній Раді розповіли, чому в Україні складно мобілізувати ще сотні тисяч громадян

Тільки на їх екіпірування та підготовку потрібно додатково більше 300 млрд. гривень.

НАЗК склало ще один протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого і попереджає, що він може бути звільнений з посади

У НАЗК повідомляють, що склали протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого і кажуть, що його можуть звільнити, але не пояснюють деталі.

Вища рада правосуддя оголосила конкурс на посаду голови ДСА, однак навколо питання, хто буде обирати голову ДСА, розгорнулася справжня битва

Члени Вищої ради правосуддя намагалися сформувати різний склад групи, що буде відбирати голову ДСА, однак перемогла пропозиція голови ВРП.

  1. В Україні

Українки можуть отримати грант на відкриття дитсадка вдома: які умови

07:56, 19 січня 2024
П’ять найвмотивованіших учасниць отримають фінансову допомогу до $5 тисяч у гривневому еквіваленті.
Українки можуть отримати грант на відкриття дитсадка вдома: які умови
Джерело фото: Daiga Ellaby / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжнародна організація праці разом із Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» запустили навчальний проєкт для українок «Дитячий садочок на дому для дітей раннього віку».

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Мета ініціативи – створення доступних послуг із догляду й розвитку малюків.

До участі запрошують українок віком від 18 до 54 років, які проживають у Київській та Житомирській областях. А також захоплюються доглядом за дітьми й мріють відкрити власний дитячий заклад у себе вдома.

Під час конкурсу відберуть 30 учасниць. Вони пройдуть навчальний курс щодо основних аспектів створення та розвитку бізнесу з догляду й розвитку дітей раннього віку.

П’ять найвмотивованіших учасниць отримають фінансову допомогу до 5 тисяч доларів США у гривневому еквіваленті.

Важливо, щоб створені у дитсадках послуги були доступними для населення з обмеженими фінансовими можливостями.

Для участі потрібно заповнити форму за посиланням. Дедлайн – 28 січня 2024 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва