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Як змінилася оплата податків із введенням інтегрованої картки: пояснення

07:38, 19 січня 2024
Облік надходжень податків здійснюється на підставі інформації з платіжки.
Як змінилася оплата податків із введенням інтегрованої картки: пояснення
Джерело фото: zak.tax.gov.ua
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Інструкція щодо безготівкових розрахунків в національній валюті для користувачів платіжних послуг тепер визначає реквізити платіжної інструкції. Це передбачено Постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 № 163, а також Порядком заповнення реквізиту «Призначення платежу»під час сплати (стягнення) податків, зборів, мит, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення. Цей порядок затверджений наказом Міністерства фінансів України від 22.03.2023 № 148. Про це повідомляє ДПС у Полтавській області.

Згідно з нововведеннями, облік надходжень податків, зборів, інших платежів, єдиного внеску, які сплачуються на відповідні бюджетні або небюджетні рахунки, тепер здійснюється за допомогою інтегрованої картки платника. Ця інформація отримується з платіжної інструкції та включає в себе дату та номер платіжної інструкції, податковий номер, IBAN рахунок платника, податковий номер фактичного платника, IBAN рахунок отримувача (органу Казначейства) та суму платежу.

Крім того, підприємства з відокремленими підрозділами чи філіями тепер повинні вказувати код платника (підприємства) та код фактичного платника (відокремленого підрозділу чи філії) у платіжній інструкції при сплаті податків, зборів, платежів та єдиного внеску за відокремлені підрозділи.

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