У Верховній Раді розповіли, чому в Україні складно мобілізувати ще сотні тисяч громадян

Тільки на їх екіпірування та підготовку потрібно додатково більше 300 млрд. гривень.

Джерело фото - Facebook-сторінка Роксолани Підласи

Голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа в ефірі телевізійного марафону «Єдині новини» розповіла, чому важко задовольнити пропозиції військового командування щодо мобілізації.

«Якщо військові мобілізують ту кількість людей, про яку вони говорять, то лише на забезпечення військовослужбовців, навіть без військової техніки, необхідно понад 300 млрд. гривень додаткових видатків. Такого ресурсу в нашому державному бюджеті наразі немає. Всі наші внутрішні доходи – податки, доходи від митниці, від приватизації, розміщення облігацій внутрішньої державної позики, ми вже спрямовуємо на потреби оборони в повному обсязі, тобто на 100%», - розповіла народний депутат.

Нагадаємо, що у грудні міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що для проведення ефективних бойових дій в Україні необхідно мобілізувати 500 тис. громадян.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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