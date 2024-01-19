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За майже $5 тисяч переконував утримуваного витягнути із СІЗО: судитимуть адвоката

07:19, 19 січня 2024
У Львові судитимуть адвоката за зловживання впливом.
За майже $5 тисяч переконував утримуваного витягнути із СІЗО: судитимуть адвоката
Джерело фото: Львівська обласна прокуратура
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У Львові адвоката обвинувачують у зловживанні впливом, його справу щодо одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, передано до суду. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, адвокат переконував підозрюваного, утримуваного у СІЗО на підставі судового рішення, що він може вплинути на правоохоронців та вирішити питання про зміну запобіжного заходу на менш суворий. За ці послуги він визначив ціну у 4 175 доларів США. Адвоката затримали в ході отримання неправомірної вигоди, дії якого були фіксовані за ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування в рамках кримінального провадження вели слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції області за оперативного супроводу Управління СБ України у Львівській області. Важливо зауважити, що згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою до тих пір, поки її вину не буде доведено в законному порядку обвинувальним вироком суду.

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