За почти $5 тысяч убеждал удерживаемого вытащить из СИЗО: будут судить адвоката

Во Львове будут судить адвоката за злоупотребление влиянием.

Источник фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове адвоката обвиняют в злоупотреблении влиянием, его дело о получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, передано в суд. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, адвокат убеждал подозреваемого, содержащегося в СИЗО на основании судебного решения, что он может повлиять на правоохранителей и решить вопрос об изменении меры пресечения на менее строгую. За эти услуги он определил цену в 4 175 долларов США. Адвоката задержали в ходе получения неправомерной выгоды, действия которого были зафиксированы по ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование в рамках уголовного производства вели следователи Следственного управления Главного управления Национальной полиции области при оперативном сопровождении Управления СБ Украины во Львовской области. Важно заметить, что согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке обвинительным приговором суда.

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