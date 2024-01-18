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  1. В мире

Гендиректор OpenAI убежден, что для развития искусственного интеллекта требуются новые экономические модели

20:50, 18 января 2024
По словам Сэма Альтмана, новые экономические модели позволят разработчикам с легкостью покупать весь необходимый контент для обучения большим языковым моделям (LLM).
Гендиректор OpenAI убежден, что для развития искусственного интеллекта требуются новые экономические модели
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Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что для развития искусственного интеллекта требуются новые экономические модели. Об этом он сказал во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

По его словам, новые экономические модели позволят разработчикам с легкостью покупать весь необходимый контент для обучения большим языковым моделям (LLM).

«Нам нужно найти новые экономические модели, которые бы работали для всего мира, включая владельцев контента. Если мы собираемся обучать кого-то, используя ваши учебники и планы уроков, мы хотели бы знать, как вам за это заплатить. Если вы предоставляете человеческий фидбек – мы также хотим знать, как отблагодарить за это, основываясь на том, насколько эффективным оказалось применение ваших замечаний», – объяснил он.

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