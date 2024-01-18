Гендиректор OpenAI переконаний, що для розвитку штучного інтелекту потрібні нові економічні моделі

За словами Сема Альтмана, нові економічні моделі дозволять розробникам з легкістю купувати весь необхідний контент для навчання великих мовних моделей (LLM).

Генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман заявив, що для розвитку штучного інтелекту потрібні нові економічні моделі. Про це він сказав під час Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) в Давосі.

За його словами, нові економічні моделі дозволять розробникам з легкістю купувати весь необхідний контент для навчання великих мовних моделей (LLM).

«Нам потрібно знайти нові економічні моделі, які б працювали для всього світу, включно з власниками контенту. Якщо ми збираємось навчати когось, використовуючи ваші підручники та плани уроків, ми би хотіли знати, як саме вам за це заплатити. Якщо ви надаєте людський фідбек – ми також хочемо знати, як віддячити за це, базуючись на тому, наскільки ефективним виявилося застосування ваших зауважень», – пояснив він.

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