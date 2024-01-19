У Києві на екранах ТРЦ Gulliver щодня вшановуватимуть пам'ять загиблих Героїв

У столиці на екранах щодня показуватимуть відео про військових, які віддали своє життя, захищаючи Україну.

Джерело фото: «Меморіал»

У Києві на екранах ТРЦ Gulliver щодня показуватимуть ролик про трьох військових, які віддали своє життя, захищаючи Україну.

Це спільний проєкт платформи памʼяті «Меморіал» і ТРЦ, який має започаткувати нову традицію вшанування Героїв. Відео щодня транслюватимуть о 19:00.

Кожне з них розповідатиме про трьох захисників та захисниць з різних куточків України.

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