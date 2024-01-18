Чому українські біженці хочуть повернутися додому: результати опитування

За результатами опитувань, 64% біженців планують повернутися в Україну.

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Дві треті українських біженців, які знаходяться за кордоном, висловлюють бажання повернутися в Україну у майбутньому. За даними voxukraine.org, 64% тих, хто перебуває за кордоном, планують повернутися, при цьому більшість тих, хто вже зробив цей крок, виявляють намір залишитися вдома, а лише 7% розглядають можливість знову емігрувати. Однак важливо враховувати, що наміри можуть змінюватися швидко, і рішення повернутися може бути спонтанним.

За результатами опитувань також виявлено, що 53% дорослих біженців знайшли працю за кордоном, причому 9% працюють онлайн на українські компанії, а третина працює офлайн у країні перебування. Зазначено, що майже 80% з них вважають свою роботу за кордоном менш кваліфікованою, ніж в Україні.

Щодо дітей шкільного віку, близько половини з них, крім навчання в іноземній школі, відвідують українську школу онлайн. Зазначено, що для деяких українська школа онлайн стала єдиною формою навчання.

Результати опитувань показують, що серед факторів, які впливають на рішення повернутися, важливими є туга за родиною та домом, бажання, щоб діти навчалися в Україні, кращі можливості працевлаштування в Україні та наявність там нерухомості. Факторами виштовхування стали матеріальні труднощі за кордоном.

За загальними висновками, українці, які перебувають за кордоном, активно слідкують за подіями в Україні, беруть участь у громадських заходах, пов'язаних з Україною, та відзначаються як активи, які можуть приносити користь під час відновлення.

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