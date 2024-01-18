З Києва до Бучі й Гостомеля планують запустити трамвай

За словами Олени Шуляк, програма комплексного відновлення Київщини передбачає запуск трамвайного сполучення до 2027 року.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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На Київщині планують запустити трамвайне сполучення «Київ – Буча – Гостомель – Блиставиця».

Про це повідомила голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, за рішенням Київської облради, програма комплексного відновлення Київщини передбачає запуск до 2027 року трамвайного сполучення «Київ – Буча – Гостомель – Блиставиця».

Очікується, що це зменшить навантаження маршрутних таксі на автодорогу, що сприятиме покращенню трафіку на цій ділянці шляху.

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