У ДПСУ назвали кількість чоловіків, які намагались втекти з України через підроблені документи

За 2023 рік викрито більше ніж 3 тисячі спроб втекти з України через підроблені документи.

Протягом 2023 року було викрито більше ніж 3 тисячі спроб втекти з України через підроблені документи. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу.

«Власне у 2023 році в пунктах пропуску прикордонники, наші інспектори викрили понад 3 300 підроблених документів, які надавали на контроль чоловіки, сподіваючись що це допоможе їм перетнути кордон», - розповів Демченко.

Раніше ми писали, що у Києві викрили чергову схему, яка дозволяла ухилянтам за фальшивими діагнозами отримувати підстави для визнання їх тимчасово непридатними для військової служби та перетинати кордон.

Також на Дніпропетровщині ділки пообіцяли ухилянту фіктивне батьківство над трьома дітьми для виїзду за кордон.

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