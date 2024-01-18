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  1. В Україні

Від $5 до 8 тисяч за фальшиві діагнози для ухилянтів: в Києві викрили чергову схему

11:00, 18 січня 2024
Фальшиві діагнози надавали підстави для визнання чоловіків тимчасово непридатними, усуваючи таким чином їм перешкоди для перетину держкордону.
Від $5 до 8 тисяч за фальшиві діагнози для ухилянтів: в Києві викрили чергову схему
Джерело фото: Київська міська прокуратура

У столиці викрили чергову схему, яка дозволяла ухилянтам за фальшивими діагнозами отримувати підстави для визнання їх тимчасово непридатними для військової служби та перетинати держкордон. Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила від 5 до 8 тис. доларів США з особи.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Так, згідно з матеріалами слідства, зловмисники розробили механізм фальсифікації документів, що засвідчували нібито наявність у військовозобов’язаних чоловіків тяжких захворювань.

«Зокрема фігуранти сприяли ухилянтам у проходженні фіктивної військово-лікарської комісії та отриманні завідомо неправдивих висновків про непридатність до військової служби, оформленні фіктивних груп інвалідності у медичних установах міста Києва.

У подальшому сприяли в отриманні тимчасових посвідчень військовозобов’язаних про непридатність до військової служби з виключенням з обліку у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки м. Києва та Київської області», - сказано у повідомленні.

Фальшиві діагнози надавали підстави для визнання цих чоловіків тимчасово непридатними для військової служби, усуваючи таким чином їм перешкоди для перетину держкордону.

У Києві двом чоловікам та жінці повідомили про підозру у сприянні в усуненні перешкод у незаконному переправленні військовозобов’язаних осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

У межах слідства правоохоронці провели низку обшуків за місцями мешкання фігурантів, а також у медустановах Києва та ТЦК та СП Київської області.

Наразі встановлюється причетність співробітників медичних установ міста Києва та військовослужбовців до сприяння у реалізації вищевказаної протиправної схеми.

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