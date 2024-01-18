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От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы для уклонистов: в Киеве разоблачили очередную схему

11:00, 18 января 2024
Фальшивые диагнозы давали основания для признания мужчин временно непригодными, устраняя таким образом им препятствия для пересечения госграницы.
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы для уклонистов: в Киеве разоблачили очередную схему
Источник фото: Киевская городская прокуратура

В столице разоблачили очередную схему, которая позволяла уклонистам по фальшивым диагнозам получать основания для признания их временно непригодными для военной службы и пересекать госграницу. Стоимость услуги по изготовлению фальсифицированных медицинских документов составляла от 5 до 8 тыс. долларов США с человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Так, согласно материалам следствия, злоумышленники разработали механизм фальсификации документов, подтверждающих якобы наличие у военнообязанных мужчин тяжелых заболеваний.

«В частности фигуранты способствовали уклонистам в прохождении фиктивной военно-врачебной комиссии и получении заведомо ложных выводов о непригодности к военной службе, оформлении фиктивных групп инвалидности в медицинских учреждениях города Киева.

В дальнейшем способствовали в получении временных удостоверений военнообязанных о непригодности к военной службе с исключением из учета в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки г. Киева и Киевской области», - сказано в сообщении.

Фальшивые диагнозы давали основания для признания этих мужчин временно непригодными для военной службы, устраняя таким образом им препятствия для пересечения госграницы.

В Киеве двоим мужчинам и женщине сообщили о подозрении в содействии в устранении препятствий в незаконной переправке военнообязанных лиц через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц по корыстным поводам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках следствия правоохранители провели ряд обысков по местам проживания фигурантов, а также медучреждениях Киева и ТЦК и СП Киевской области.

Устанавливается причастность сотрудников медицинских учреждений города Киева и военнослужащих к содействию в реализации вышеуказанной противоправной схемы.

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